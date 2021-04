Bebé de seis meses entre os seis feridos em choque de autocarro com três carros em Lisboa

Seis pessoas, entre elas um bebé de seis meses, ficaram feridas após uma colisão entre um autocarro da Carris e três automóveis, cerca das 15h38 desta quarta-feira no cruzamento das ruas do Arco de Carvalhão e de Campolide, em Lisboa.

Os feridos são passageiros dos outros três carros e peões que foram atingidos pelos destroços das viaturas envolvidas no acidente, segundo apurou o Correio da Manhã.



Para o local foram enviados 14 bombeiros, apoiados por quatro viaturas do regimento. A PSP também foi acionada e cortou o trânsito na totalidade.



No autocarro só seguiam o motorista e um funcionário da Carris, que escaparam ilesos. As vítimas foram assistidas no local e posteriormente transportadas para uma unidade hospitalar.