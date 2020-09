Cinco bombeiros feridos e uma viatura destruída no incêndio de Proença-a-Nova

Cinco bombeiros da corporação de Proença-a-Nova ficaram feridos, dois deles com gravidade, esta tarde quando a viatura em que seguiam ficou cercada pelas chamas, durante o combate ao fogo junto à aldeia de Cunqueiros. De acordo com o presidente da câmara de Proença, dois dos bombeiros sofreram queimaduras e foram transportados para o hospital pelo helicóptero do INEM. Os outros três foram assistidos no local devido à inalação de fumos. A viatura ficou totalmente destruída pelo fogo.

No combate a este incêndio estão 201 operacionais, apoiados por nove meios aéreos.