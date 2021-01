Condutor atropela militar da GNR em Alcochete e coloca-se em fuga

Uma militar da GNR foi atropelada na manhã desta segunda feira, na EN118, em Alcochete. O condutor pôs-se em fuga e está a ser procurado pelas autoridades. De acordo com fonte oficial do Comando Territorial de Setúbal, o atropelamento ocorreu junto à fábrica de explosivos Maxampor, poucos minutos depois de um grupo de quatro homens encapuzados ter assaltado uma carrinha de tabaco na zona do Passil, que continha 50 mil euros. A militar, do posto do Pinhal Novo, estava com um colega em patrulha, a tentar localizar a viatura roubada. Deram ordem de paragem a várias viaturas, mas condutor de uma delas não obedeceu e avançou. O automóvel que atropelou a militar não corresponde à descrição do veículo usado no assalto à carrinha de tabaco. A GNR está agora a tentar localizar o condutor e o veículo.

A militar, de 30 anos, sofreu ferimentos ligeiros, mas teve de ser transportada ao hospital do Barreiro para receber assistência médica. O atropelamento ocorreu pelas 9h25 e mobilizou 11 operacionais dos bombeiros e GNR.





Os militares da GNR procuravam quatro homens encapuzados que tinham assaltado a carrinha de tabaco que continha 50 mil euros.