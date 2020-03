27 portugueses entre os 1338 passageiros a bordo de cruzeiro que atracou em Lisboa

As autoridades portuguesas vão repatriar mais de mil passageiros que se encontram a bordo de um navio de cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, atracado no Porto de Lisboa.



Os 27 cidadãos portugueses e os titulares de autorização de residência em Portugal vão realizar testes de despistagem para o coronavírus. Em caso negativo, os passageiros poderão sair se testarem negativo. Terão depois de ficar 14 dias de quarentena.





Os restantes passageiros e tripulantes permanecerão a bordo "para a realização de todos os procedimentos previstos para o desembarque, designadamente a autorização por parte da autoridade de saúde", informou o Porto de Lisboa num comunicado. No total encontram-se mais de 2500 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação.Esta operação, que envolve a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, DGS, PSP, Polícia Marítima, AT e a ANA - Aeroportos de Portugal, decorre nos próximos dias e visa repatriar os 1338 passageiros que se encontram a bordo do navio que partiu do Rio de Janeiro no dia 9 de março."A bordo estão 27 passageiros de nacionalidade portuguesa, sendo os restantes provenientes de 38 países (maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália)", pode ler-se no mesmo comunicado."A partir de terça-feira, e depois de verificados todos os procedimentos de autorização por parte da autoridade de saúde, desembarcarão os restantes passageiros do navio, que, em trânsito, serão escoltados ao aeroporto Humberto Delgado para voos humanitários de regresso aos seus países de origem", informa o Porto de Lisboa.