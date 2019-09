Despiste aparatoso no IC17 leva bombeiros a fazer buscas por desaparecido

Uma aparatosa colisão entre dois automóveis, seguida do despiste de um deles, que caiu por uma vala no IC17, junto ao túnel do Grilo, em Camarate, Loures, levou os bombeiros locais a realizar buscas desde das 06h00 desta segunda-feira por um desaparecido.





O condutor da viatura, que sofreu ferimentos graves e foi levado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, comunicou aos bombeiros e à PSP que trazia um passageiro na viatura, e que o mesmo terá caído quando o veículo foi projetado para uma vala com cerca de 10 metros de altura.



Cerca das 09h12 a viatura já tinha sido retirada e concluiu-se que não havia nenhum desaparecido.

No local estiveram os bombeiros de Camarate com 18 operacionais e oito viaturas, com o apoio da PSP.