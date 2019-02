Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem mata namorado à pancada no Porto

Homem foi detido. Já tinha pendente um mandado internacional para cumprimento de pena de 14 anos de prisão.

14:50

Um jovem de 20 anos foi detido esta quarta-feira depois de matar o namorado, de 67 anos, com "vários murros, joelhadas e pontapés" no Porto. As autoridades encontraram o cadáver na manhã desta terça-feira mas o crime foi cometido na passada segunda-feira.



O suspeito saiu do prédio onde o crime foi cometido ainda ensaguentado e pediu ajuda a um operário da construção civil que estava naquele local. Terá mesmo disto que tinha havido uma rixa entre vizinhos e pediu que chamasse o INEM. Quando os meios de socorro chegaram à habitação, num primeiro andar, encontraram o cadáver.



O arguido matou um outro homem em Espanha com apenas 18 anos, por motivos idênticos, e tinha pendente um mandado de detenção europeu e internacional para cumprimento de pena de 14 anos de prisão.



O detido é estrangeiro, sem residência fixa e sem ocupação profissional, vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.