Detido membro dos No Name Boys responsável por ataque ao autocarro do Benfica

A Polícia de Segurança Pública deteve, esta sexta-feira, um membro dos No Name Boys por ser suspeito de ser responsável pelo ataque ao autocarro do Benfica no passado dia 4 de junho.O detido, um homem de 27 anos, está indiciado como um dos responsáveis pelo arremesso das pedras ao autocarro do SL Benfica após o encontro contra o Tondela no passado mês de junho, que os encarnados empataram a zero bolas.Durante a investigação foi possível apurar que o ataque ao autocarro do SL Benfica foi orquestrado por um grupo de indivíduos dos No Name Boys, que também foi responsável pelas inscrições ameaçadoras feitas nas paredes e portas das residências de alguns jogadores.A maioria dos intervenientes neste ataque já se encontrava em prisão domiciliária no âmbito do mesmo processo. Agora, este último detido foi intercetado para cumprimento de Mandado de Detenção emitido pela Autoridade Judiciária competente e no primeiro interrogatório judicial foi decretada a aplicação da medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.