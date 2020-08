Jovem de 19 anos morre ao cair em poço com cerca de 20 metros no Bombarral

Um jovem morreu e outra ficou ferida ao caírem dentro de um poço de uma casa na localidade de Portela, no concelho do Bombarral, em Leiria.A vítima mortal ficou submersa e debaixo de uma lage dentro do poço com 20 metros de profundidade, não tendo sido possível resgatá-la com vida.Uma outra jovem foi retirada apenas ferimentos ligeiros. Foi posteriormente transportada para o hospital das Caldas da Rainha.O alerta foi dado pelas 13h37 desta sexta-feira. No local encontram-se várias corporações de bombeiros, o INEM e a GNR, num total de mais de três dezenas de operacionais. Foi também acionada uma equipa de psicólogos do INEM para assistência das vítimas e da família.As autoridades acreditam que os jovens estariam sentados na cobertura do poço quando esta cedeu, acabando por cair.