Dois jovens morrem em despiste de carro junto ao Aeroporto de Faro

O despiste de um carro esta terça-feira à noite fez dois mortos na Estrada Nacional (EN) 125, junto ao Aeroporto de Faro.As vítimas mortais eram os únicos ocupantes da viatura, dois homens com cerca de 20 anos.O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM.No terreno estiveram os bombeiros, a GNR, o INEM e a ambulância da Cruz Vermelha, num total de 26 operacionais e 12 viaturas.