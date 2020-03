Dois novos casos de coronavírus em Lisboa e no Porto. Número de infetados em Portugal sobe para quatro

A Direção-Geral de Saúde confirmou esta terça-feira mais dois casos positivos de coronavírus em Portugal.A DGS informou que se trata de "um homem de 60 anos, internado no Centro Hospitalar Universitário de são João com ligação a caso confrimado para COVID-19".O segundo caso é "um homem de 37 anos no Hospital Curry Cabral com ligação a caso confirmado para COVID-19", informou a DGS no mesmo comunicado.Existem três casos suspeitos a aguardar confirmação no Hospital de São João, no Porto.Em atualização