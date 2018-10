Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro feridos em acidente durante perseguição policial

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras na A1, na zona de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia. Ao que o CM apurou, o acidente terá sido entre uma viatura da PSP - que se encontrava a realizar uma pereguição policial - e um carro que transportava três civis e que seria o alvo da polícia.



As vítimas, dois agentes da PSP e dois civis, sofreram ferimentos ligeiros. O sinistro está a condicionar a A1 no sentido Norte-Sul.



No local encontram-se os Bombeiros Sapadores de Gaia, a GNR e o INEM.