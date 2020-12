Dois trabalhadores de uma empresa de manutenção da rede viária foram colhidos esta manhã, na avenida da Indústria, em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão, por um carro em despiste. Os dois homens, assim como o condutor do carro, ficaram feridos e tiveram que ser transportados para o Hospital de Famalicão.

O acidente aconteceu às 08h45 e provocou longas filas de trânsito na via que liga Ribeirão à Trofa, já no distrito do Porto.

As vítimas apresentavam ferimentos ligeiros, embora houvesse a suspeita de que um dos trabalhadores atropelados tenha sofrido algumas fraturas.

A GNR de Vila Nova de Famalicão registou a ocorrência.