Valentina de 9 anos foi assassinada. Corpo foi encontrado perto de casa em Peniche

Valentina, a menina de 9 anos que desapareceu na quinta-feira em Peniche, foi encontrada morta na manhã deste domingo.Dois homens familiares da menina foram detidos por suspeitas no envolvimento na morte da criança, sabe oO corpo de Valentina foi encontrado escondido, camuflado, mas não estava enterrado. Ao que tudo indica, a menina foi morta ainda na quinta-feira, dia em que desapareceu.Hoje era o quarto dia de buscas por Valentina. Na quinta-feira o pai viu Valentina pela última vez, quando a aconchegou na cama, ao final da noite de quarta-feira. De manhã cedo já a menina não estava no quarto.O pai da menina estaria a pensar emigrar com a madrasta e os dois meios-irmãos, ambos bebés. A criança estava perturbada também por mudar as suas rotinas.Mudou de casa - vivia com a mãe no Bombarral - e foi alojar-se com o pai, a madrasta e os meios-irmãos em Atouguia da Baleia, em Peniche, local onde melhor podia seguir a escola através de aulas online.Estava longe dos amigos, convivia de perto com dois meios-irmãos.Mas, para já, a Polícia Judiciária repetiu os interrogatórios aos familiares e às pessoas próximas. Para ver se batia tudo certo, se não havia contradições nos depoimentos.Ontem, quase uma centena de operacionais da GNR e bombeiros juntaram-se escuteiros e populares.