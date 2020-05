Corpo de Valentina terá sido transportado no banco traseiro do carro. Veja as imagens da reconstituição

O corpo de Valentina, a menina de 9 anos que foi encontrada morta este domingo, terá sido transportado no banco traseiro de um carro, segundo mostram as imagens da reconstituição da ocultação do cadáver recolhidas pela CMTV.Nessas imagens é possível ver uma inspetora da PJ a fingir ser Valentina e a ser retirada do veículo por Sandro Bernardo, pai da menina e suspeito de a ter assassinado.O corpo da menor foi escondido num eucaliptal na Serra D'El Rei, a cerca de seis quilómetros da casa de Valentina.O pai nega ter assassinado a filha e alega que a mesma sofreu um espasmo na banheira e não a conseguiu salvar