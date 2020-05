Pai de Valentina "tentou obter informações" quando ia ao posto, avança GNR

A Polícia Judiciária confirmou este domingo durante uma sessão de esclarecimentos a detenção do pai e madrasta, de 38 e 32 anos, de Valentina Fonseca, a menina de 9 anos que desapareceu na quinta-feira e foi encontrada morta este domingo.O casal está fortemente indiciado por homicídio e ocultação de cadáver. O crime terá ocorrido no final da noite de quarta-feira e dentro da habitação estavam ainda três crianças de 11 ou 12 anos, 4 anos e a mais nova com meses. Na origem do crime estarão motivos "internos da família", segundo a PJ.O corpo foi encontrado tapado, num descampado, "para os lados da Serra D'El Rei" em Peniche", avança a PJ. Quanto a uma possível referenciação por violência doméstica, a PJ garante que não tem informação sobre isso.A GNR afirma que mais de 600 elementos estiveram investidos nas buscas pela menina e a estreita colaboração com a Polícia Judiciária ajudou a determinar que aquele desaparecimento era mais do que isso, resultado, o quarto dia, na detenção de Sandro e Márcia, pai e madrasta da menina.O pai da menina deslocou-se ainda, por diversas vezes, ao posto da GNR para "obter informações", avançou a GNR.Perante a ajuda dos populares, que se mobilizaram para ajudar nas buscas, a GNR enquadrou os volutários com as forças policiais para que nada fosse deixado ao acaso. Todas as pistas foram ainda analisadas de igual forma e nenhuma foi colocada de lado, garante a mesma força de autoridade.Na mesma conferência de imprensa, também a Proteção Civil descreveu todo o processo de buscas até ao corpo ter sido encontrado. Várias corporações se disponibilizaram para ajudar nas buscas. Cerca de 600 elementos dos bombeiros estiveram no terreno em conjunto com os elementos da GNR para encontrarem Valentina.Os "operacionais dos bombeiros chegavam ao posto e pediam que lhes fosse atribuída outra parcela [de terreno] para continuarem as buscas", afirma o representante da Proteção Civil emocionado pelo esforço de todos os operacionais."Mesmo com chuva, queriam continuar", afirma o representante.Em atualização