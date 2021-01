Um Especialista de Polícia Científica, do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária da Guarda, foi este domingo atingido por um disparo de uma arma de fogo armadilhada dentro de uma casa, em Terlamonte, no concelho da Covilhã.



O homem encontrava-se a realizar uma inspeção judiciária no interior de uma habitação, depois da GNR ter localizado um homem com uma faca de cozinha cravada no peito.





O Especialista acabou atingido no braço por um alegado disparo de arma armadilhada para o efeito, no mesmo momento em que abria uma porta dentro da casa.A vítima atingida foi transportada ao Centro Hospitalar da Cova da Beira e encontra-se livre de perigo.O homem que se encontrava no interior da habitação com a faca no peito permanece em estado grave na mesma unidade hospitalar. O indivíduo começaria a ser julgado esta segunda-feira num processo de violência doméstica.

A origem destes factos reconduzir-se-á a um quadro anterior de violência doméstica, pelo qual o indivíduo, agora localizado no interior da referida habitação, começaria a ser julgado no dia de amanhã.