Estudante de 19 anos morre em violento despiste de carro em Guimarães

Incrédulos e destroçados! O Céu é muito pequeno para ti, nosso Joel! Não é possível escrever em um milhão de linhas o quanto perdemos… Publicado por Grupo Desportivo de Boticas em Segunda-feira, 22 de março de 2021

Um estudante universitário de 19 anos morreu e outros quatro ficaram feridos, um com gravidade, num violento despiste de carro na Rua São Torcato, em Azurem, Guimarães.O alerta foi dado pelas 00h54 desta segunda-feira.As vítimas ficaram todas encarceradas.Joel Nascimento, natural de Boticas, seguia ao volante e acabou por não resistir aos graves ferimentos provocados pelo acidente. O jovem era jogador do Boticas e antigo atleta da formação do Desportivo de Chaves.A jovem que seguia ao lado sofreu ferimentos graves.Os familiares da vítima tiveram de receber apoio psicológico no local.Os Bombeiros de Guimarães e o INEM prestaram o socorro. A PSP esteve no local para investigar o aparatoso acidente.