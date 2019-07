está detido no âmbito do ataque à Academia do Sporting, ocorrido em maio do ano passado.

Fernando Mendes vai sair em liberdade esta quarta-feira. Ex-cabecilha da claque Juventude LeoninaSegundo apurou o, a advogada de Fernando Mendes pediu esta terça-feira a libertação imediata do arguido devido ao seu débil estado de saúde.Fernando Mendes sofre de leucemia e necessita de um transplante de medula óssea