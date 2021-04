Bombeiro entre os dois feridos em incêndio em Paço de Arcos

Um incêndio consumiu um edifício onde estavam sediados escritórios na Quinta da Fonte, Paço de Arcos, em Oeiras.Várias corporações de bombeiros estão no local, num total de 80 operacionais e 26 veículos no combate às chamas. No local encontra-se também a PSP.Há registo de dois feridos ligeiros, um bombeiro e um civil.O alerta ocorreu cerca das 16h59.O parque empresarial encontrava-se devoluto, em obras de requalificação, informou a vereadora da Câmara Municipal de Oeiras, Joana Batista.Segundo o comandante dos bombeiros de Paço de Arcos, Ricardo Ribeiro, não se conhecem as causas do incidente, estando a ser investigadas pelas autoridades.Em atualização.