Força Aérea resgata grávida de risco a bordo de cruzeiro ao largo do Porto

Uma grávida de 24 anos foi retirada esta sexta-feira de manhã, através de um helicóptero da Força Aérea, de um navio de cruzeiros que navegava 80 kms ao largo do Porto. A mulher, com uma gravidez de risco, sofreu uma crise de hipertensão.

O alerta foi dado pelos responsáveis do navio ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, da Marinha. Após contacto do INEM com o médico do navio, através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU-MAR), foi solicitada a retirada da grávida através de helicópetro.

O EH-101 da Força Aérea saiu da Base Aérea do Montijo para realizar a retirada da mulher, tendo aterrado pelas 09h40 no aeródromo militar de Figo Maduro, onde uma ambulância aguardava para transportar a vítima a uma urgência de obstetrícia.