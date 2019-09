Cinco militares do GIPS a bordo do helicóptero que caiu ao descolar

Um helicóptero de combate a incêndios caiu esta quarta-feira quando descolava do Centro de Meios Aéreos na Pampilhosa da Serra. A aeronave seguia para o combate a um incêndio em Proença-a-Nova.O alerta foi dado às 10h50. No interior do helicóptero estavam cinco militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), um dos quais sofreu ferimentos ligeiros. O piloto pertence a uma empresa externa.Para o local foram mobilizados 12 operacionais e cinco viaturas.A Proteção Civil vai abrir um inquérito para apurar as causas da queda de um helicóptero do dispositivo especial de combate a incêndios.