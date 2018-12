Homem acusado por cortar a garganta e atropelar o próprio cão em Lisboa

Animal foi atropelado na via pública, por uma terceira pessoa não identificada.

Por João Tavares

Um homem vai ser julgado em Lisboa por ter cortado a garganta ao próprio cão e lhe ter passado com a roda dianteira do carro por cima. O arguido está agora acusado de um crime de maus tratos a animais de companhia agravado.



Segundo a Procuradoria-geral Distrital de Lisboa, o crime foi cometido em março deste ano. O animal foi atropelado na via pública, por uma terceira pessoa não identificada, tendo depois o dono do cão cortado a garganta e também ele atropelado o animal.



Segundo a PGDL, o arguido "infligiu dor e sofrimento ao animal que detinha". Levou-o no dia seguinte a uma clínica.



Este inquérito foi dirigido pelo MP na 6ª secção do DIAP de Lisboa com a coadjuvação da PSP.