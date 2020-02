Homem atingido a tiro leva a agressões no hospital Amadora-Sintra

Um homem foi na tarde desta terça-feira atingido a tiro por rivais, em Monte Abraão, concelho de Sintra, tendo sido transportado ao Hospital Amadora-Sintra, não correndo risco de vida.



Afirmou que foi alvo de quatro ocupantes de uma viatura cinzenta que passou e dispararam tiros de caçadeira. Mas no local indicado pela vítima, nenhuma testemunha confirmou ter presenciado ou ouvido disparos.

Supostos amigos do homem baleado em Monte Abraão acabaram por agredir um segurança do Hospital Amadora-Sintra quando tentavam entrar na urgência.



O segurança ficou com nariz partido e foi suturado a um golpe no pescoço.



A PSP foi chamada a controlar os ânimos e terá identificado alguns agressores.