Homem atropelado por metro em Matosinhos

Um homem ficou ferido esta quinta-feira à tarde depois de ter sido colhido pela composição do Metro do Porto na Estação Fonte do Cuco, em Senhora da Hora, Matosinhos.A vítima, que sofreu apenas ferimentos ligeiros, foi socorrida no local e transportada para o Hospital Pedro Hispano.O alerta foi dado pelas 18h04. No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano e uma mota do INEM de Matosinhos. A PSP de Custóias também foi acionada e investiga agora as circunstâncias em que o atropelamento aconteceu.