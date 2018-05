Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre após queda de carro à Ria de Aveiro

Homem que também seguia no interior da viatura foi resgatado e encontra-se em estado grave.

16:43

Uma mulher morreu na sequência da queda de um carro que transportava duas pessoas à ria de Aveiro, numa estrada entre a freguesia de São Jacinto e a Torreira.



Ao que o CM pôde apurar, no interior da viatura seguia um casal na casa dos 60 anos na altura em que a viatura se despistou por razões ainda desconhecidas. O homem foi resgatado e levado para o hospital em estado grave.



No local estiveram várias equipas de mergulhadores da Policia Marítma e ainda os Bombeiros de Esmoriz. Alguns familiares da vítima, que já se encontram junto ao local do acidente. estão a ser assistidos por equipas de psicólogos do INEM.