Pastor esfaqueado até à morte por vizinho. Suspeito foi detido

Um homem, de 48 anos, foi esfaqueado até à morte por um vizinho na madrugada desta sexta-feira em Oliveira do Hospital. O crime ocorreu na sequência de uma discussão, na localidade de Lageosa.conseguiu apurar que os dois homens, pastores e conhecidos que já se tinham envolvido em confrontos violentos diversas vezes, estavam alcoolizados quando se deu o crime.A vítima foi golpeada no pescoço com recurso a uma arma branca e teve morte imediata.O alerta foi dado pelo agressor cerca das 02h20 desta sexta-feira. A vítima foi depois encontrada pelas autoridades numa habitação sem luz e sem água canalizada, onde residia com uma companheira. Quando chegaram ao local, foi preciso arrombar a porta para que os meios de socorro conseguissem chegar ao corpo.Segundo informações recolhidas pelo, nessa habitação morava a vítima com uma companheira.O suspeito, com cerca de 50 anos, foi detido pela GNR junto ao local do crime. A Polícia Judiciária do Centro está a investigar o caso.O corpo da vítima mortal já foi transportado para a morgue.De acordo com a página oficial da Proteção Civil, para esta ocorrência foram mobilizados um total de oito operacionais, apoiados por quatro viaturas.