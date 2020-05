Um homem ficou ferido com gravidade esta terça-feira na sequência de uma queda na Cascata Tahiti, na Serra do Gerês.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima caiu de uma altura de cerca de cinco metros.O alerta ocorreu cerca das 13h45.Às 15h00, o homem estava a ser resgatado pelas equipas de socorro. No local estiveram os Bombeiros de Terras de Bouro e elementos da Cruz Vermelha.No local encontra-se um helicóptero.Em atualização