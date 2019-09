Homem mata mulher à facada em Braga. Suspeito entregou-se às autoridades

Uma mulher morreu degolada esta quarta-feira à noite em Braga. O crime ocorreu nas imediações do Tribunal de Braga, na zona de Santa Tecla.



O autor do crime, um homem, já se entregou ás autoridades. Depois do crime deslocou-se à PSP, sediada a menos de 100 metros.





Segundo o que oconseguiu apurar, o crime aconteceu num contexto de violência doméstica. Os clientes de um café localizado na Praça da Justiça terão ouvido os gritos da mulher. Deslocaram-se para o local, no entanto já só viram o homem a fugir.

A Polícia Judiciária de Braga foi mobilizada para o local.



Em atualização