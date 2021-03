Homem morre ao cair num tanque quando regressava de café em Paços de Ferreira

Um homem, de 68 anos, morreu, esta tarde, ao cair num tanque, depois de se ter desequilibrado, na rua da Capital, em Sanfins, Paços de Ferreira. O alerta foi dado ao final da tarde.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a vítima tinha ido ao café perto de casa, e, depois de ter sido servido ao postigo – como ditam as regras impostas pelo estado de emergência – ficou no pátio do estabelecimento.





Ter-se-á desequilibrado e caiu de uma altura com cerca de três metros.Quando chegaram ao local, os Bombeiros de Freamunde encontraram o homem em paragem cardiorespiratória.No socorro esteve também Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, mas apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local.A GNR de Paços de Ferreira esteve no local e está agora a investigar.