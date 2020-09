Um homem morreu atropelado por um veículo pesado durante a tarde desta segunda-feira, na Rua de Camões, no centro do Porto.Segundo o que oconseguiu apurar, quando a equipa de socorro chegou ao local, o homem encontrava-se em paragem cardiorespiratória. No entanto, apesar das manobras de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local.Do acidente, resultou ainda uma vítima leve, que corresponde a uma mulher e foi transportada ao Hospital de Santo António, no Porto.