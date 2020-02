Homem morre em colisão entre camião e carrinha em Ponte de Lima

Um homem com cerca de 40 anos morreu na sequência de uma colisão entre a carrinha onde seguia e um camião, que transportava madeiras, ao início da manhã desta terça-feira, na Estrada Nacional 201, em Arcozelo, Ponte de Lima. A estrada está cortada em ambos os sentidos.Segundo o que oconseguiu apurar, cerca das 08h30 os bombeiros estavam a proceder à retirada da vítima, que se encontrava encarcerada dentro da viatura.No local, as autoridades estão agora a proceder às perícias, por forma a perceber as causas do acidente. Osabe que a carrinha ficou por baixo da parte traseira do camião.O condutor do camião não sofreu qualquer ferimento. O alerta ocorreu cerca das 07h00.Em atualização