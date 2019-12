Homem morre esmagado por poste de eletricidade em Barcelos

Um homem de 61 anos morreu esmagado por um poste de eletricidade esta quinta-feira, em Ucha, Barcelos.A vítima encontrava-se a trabalhar num terreno, com outros dois homens, quando ocorreu o acidente às 10h45, junto às EN205.As circunstâncias do acidente de trabalho ainda não são claras, mas sabe-se que o poste de eletricidade caiu atingindo o homem, que foi socorrido pelos bombeiros e pelo INEM.A vítima não resistiu e o óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para a morgue.Uma testemunha disse aoque "ouviu um estrondo enorme" e que quando chegou ao local "viu a vítima debaixo do poste e os dois colegas de trabalho fugiram do local". O homem foi socorrido por populares nos primeiros instantes.A GNR também esteve no local do acidente.Em atualização