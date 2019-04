Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso de 86 anos dispara contra vizinho em prédio no Pinhal Novo

Alerta foi dado às 17h05 e no local estão 18 operacionais apoiados por 8 viaturas.

18:10

Um homem de 62 anos foi atingido a tiro esta quinta-feira, pelo vizinho, num prédio no Pinhal Novo. O disparo foi efetuado por um outro homem de 86 anos que foi detido.



"Fomos chamados para uma ocorrência por causa da utilização de uma arma de fogo e posso confirmar que existe um ferido, que foi socorrido no local, e fizemos uma detenção", avançou o oficial de comunicação do Comando Territorial de Setúbal da GNR, Nuno Gonçalves.



A vítima foi avaliada no local e "considerada em estado grave", tendo sido encaminhada para o Hospital de São José, em Lisboa.



O alerta foi dado às 17h05 e no local estiveram os bombeiros do Pinhal Novo, com quatro veículos e dez operacionais, o INEM e a GNR com três viaturas e seis operacionais.