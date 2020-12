Bombeiros combatem chamas na casa do ex-ministro Nuno Crato em Oeiras. Veja as imagens

Nuno Crato foi ministro da Educação e da Ciência no Governo de Passos Coelho, de 2011 a 2015.

Um incêndio deflagrou na tarde desta quarta-feira na casa do ex-ministro da Educação, Nuno Crato. A habitação localiza-se em Santo Amaro de Oeiras.O fogo conta com 24 operacionais dos bombeiros de Oeiras e de Paço de Arcos, assim como da PSP, no combate às chamas, apoiados por oito viaturas. O alerta foi dado pouco depois das 18h00. Ao que o CM apurou, Nuno Crato e a companheira estavam no interior da habitação quando o fogo deflagrou e foram os próprios a dar o alerta às autoridades.Tanto o ex-ministro como a companheira estão bem e não precisaram de ser assistidos no local.Para facilitar o combate às chamas e as operações dos bombeiros, as estradas que dão acesso ao local estão cortadas ao trânsito.