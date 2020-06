Incêndio em Idanha-a-Nova mobiliza oito meios aéreos e obriga ao corte da EN240

Um incêndio próximo da localidade de Torre, no concelho de Idanha-a-Nova está esta tarde a mobilizar oito meios aéreos, mais de 150 bombeiros e obrigou ao corte da EN240.Segundo o CDOS de Castelo Branco, a estrada foi cortada devido à proximidade do incêndio. "Neste momento (19h15), a situação está complicada devido ao vento que se faz sentir e ao terreno, uma zona de mato", explicou o CDOS de Castelo Branco.Pelo menos um meio aéreo espanhol, que está a abastecer na barragem da Herdade do Clube Tiro Monfortinho, encontra-se envolvido no combate às chamas dada a proximidade com a fronteira entre Portugal e Espanha.O alerta foi dado às 17h33.Em atualização