Explosão e incêndio causam pânico em Campo de Ourique

Dois feridos ligeiros em fogo que deflagrou em prédio de habitação, na Rua Ferreira Borges, em Lisboa.

10:47

Um incêndio de grandes dimensões lavra numa casa de habitação de cinco andares na Rua Ferreira Borges, n.º 12, no 5.º andar, em Campo de Ourique, Lisboa, e fez esta terça-feira dois feridos ligeiros.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 10h24 e houve uma explosão no topo do edifício logo depois, às 10h45. Toda a cobertura do prédio ficou danificada.





O trânsito está muito condicionado na zona, devido aos trabalhos de duas corporações de bombeiros, entre as quais os Sapadores de Lisboa e os Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique. No local estão também a polícia municipal e o INEM.



O fogo continua ativo, mas está praticamente dominado.