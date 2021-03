Irmão da fadista Ana Moura morre em despiste de mota em Coruche

O irmão da fadista Ana Moura morreu ao final da tarde deste sábado na sequência do despiste da moto que conduzia em Foros de Valverde, perto de Coruche, a terra natal da família da artista. Bruno Moura Pereira terá perdido o controlo da sua KTM de alta cilindrada numa curva perigosa onde são frequentes os acidentes rodoviários, e acabou por não resistir aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local.

Com a vítima mortal, viajava a atual companheira, que sofreu ferimentos graves e foi transportada às urgências do Hospital de Santarém, onde permanece internada com lesões ao nível do peito. Segundo o CM conseguiu apurar, foi a mulher, residente em Santarém, quem deu o alerta para o acidente.

As operações de socorro envolveram a VMER de Santarém, os Bombeiros Voluntários de Coruche e a GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por quatro viaturas. A Proteção Civil chegou a acionar um helicóptero do INEM para o local, que entretanto foi desmobilizado.



As causas do acidente, que ocorreu pelas 17h30, estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Santarém.