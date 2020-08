Jovem de 14 anos que desapareceu em Chaves encontrado em França

O jovem, de 14 anos, que estava desaparecido em Chaves, desde o dia 19 de julho, foi este domingo encontrado em Mountauban, em França.Segundo informação divulgada pela Polícia Judiciária de Vila Real, o menor encontrava-se em fuga da casa da avó.O Correio da Manhã sabe que os pais do menino deslocaram-se a França, para ir buscar o filho. "As investigações permitem desde já excluir a existência de prática de crime no desaparecimento do menor", lê-se na nota.O resultado da investigação é o culminar da realização de inúmeras diligências de investigação, em conjunto com as autoridades policiais francesas.