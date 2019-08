Jovem de 19 anos morre em salto de paraquedas em Portimão

Um jovem de 19 anos morreu este sábado de manhã num salto de paraquedas em Portimão.



A informação foi confirmada pelo CDOS de Faro, adiantando ainda que o alerta foi dado às 10h13 e mobilizou meios dos bombeiros de Portimão, INEM e GNR.

Para já não há uma explicação quanto às causas do acidente. Ainda assim, um testemunho dá conta que o jovem terá conseguido abrir o paraquedas mas que a queda foi feita de forma descontrolada.



O corpo acabou por cair no perímetro do aeródromo de Portimão.