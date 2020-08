Jovem filmado a exibir réplica de metralhadora entrega-se à GNR

O homem que aparece a exibir uma réplica de uma pistola-metralhadora de fabrico alemão num vídeo exibido nas redes sociais e que, tal como o CM noticiou no domingo, levou à emissão de um alerta para as polícias da Margem Sul do Tejo, deslocou-se este domingo ao posto da GNR da Trafaria, Almada, para entregar a arma.

Trata-se, ao que apurou o CM, de uma arma pressão de ar. A posse deste tipo de armamento não é crime, desde que não seja usado para fins como assaltos ou ameaças.

A GNR fez expediente de apreensão da arma, e participou o mesmo ao Ministério Público.

O jovem terá avançado para a entregar voluntária da arma por pressão de familiares. Foi identificado, e saiu em liberdade.

Mesmo assim, apurou o nosso jornal, a investigação prossegue para se esclarecer se o grupo que aparece na referida filmagem (com pelo menos três elementos), terá utilizado a arma para fins ilícitos.



O Comando da GNR de Setúbal promete ainda para esta segunda-feira um comunicado com mais informação sobre esta apreensão.