Linha do Norte cortada nos dois sentidos em Vilela após atropelamento de comboio

A linha ferroviária do Norte está cortada nos dois sentidos após um atropelamento ferroviário no apeadeiro de Vilela, no concelho de Coimbra, esta quinta-feira. A pessoa atropelada ficou em estado grave.Segundo fonte oficial doalerta do acidente foi dado às 09h04.Foram mobilizados para o local 14 operacionais apoiados por cinco viaturas. Assistiram ao acidente os Bombeiros Sapadores de Coimbra, o INEM e a VMER.A vítima já foi retirada do local e foi transportada para o Hospital da Universidade de Coimbra.Em atualização