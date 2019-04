Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico do INEM morre atropelado pelo próprio carro em Leiria

Rogério Fanha era também militar das Forças Armadas.

Por José Durão | 16:31

Um homem de 48 anos morreu atropelado pelo próprio carro durante a tarde deste sábado, no Casal dos Matos, em Pousos, Leiria.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, Rogério Fanha era, para além de médico do INEM, militar das Forças Armadas. Rogério era bastante conhecido pelo seu trabalho, em particular pelo seu percurso enquanto médico.



De acordo com informação avançada pelo CDOS de Leiria, o alerta foi dado às 12h38.



O óbito foi declarado pela VMER do INEM (equipa à qual pertencia) e o corpo já foi retirado do local.