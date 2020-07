Megaoperação do SEF em Santarém contra rede de tráfico humano e imigração ilegal

Está a decorrer, esta quarta-feira, uma grande operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém.Segundo apurou o Correio da Manhã, a operação decorre desde as 7h00 e estão a ser cumpridos mais de 20 mandados de busca e detenção emitidos pelo tribunal, por crimes de tráfico de pessoas.O objeto da investigação é uma ou mais redes de angariação de imigrantes ilegais hindustânicos (indianos, paquistaneses e do Bangladesh) para Portugal, nomeadamente para trabalhar no distrito de Santarém, e zona de Almeirim.A operação conta com a presença de dezenas de inspetores do SEF de todo o País.