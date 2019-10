A diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi detida durante a manhã desta terça-feira no seguimento de uma megaoperação da PJ, que está a decorrer no âmbito de um esquema de corrupção que envolve documentos falsos de legalização de imigrantes.Segundo o que oconseguiu apurar, a documentação falsa corresponde essencialmente à legalização de cidadãos nepaleses e indianos.Para além da diretora do SEF, houve mais 20 mandados de detenção. Houve vários funcionários públicos detidos, entre elementos do SEF, Finanças e Segurança Social.Há cerca de 240 inspetores no terreno, a trabalhar numa operação com buscas a nível internacional.Em atualização