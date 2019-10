Imagens mostram condições precárias do local onde moravam os imigrantes ilegais na Comporta

Várias imagens mostram as condições precárias do local onde moravam os imigrantes ilegais nepaleses na Comporta, na sequência da megaoperação "Rota do Cabo", da PJ, que deteve uma inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), pelo menos dois elementos da Segurança Social e o advogado Sabirali Ramen Ali.Um dos locais para onde estes trabalhadores eram transportados era para a Herdade da Comporta, recorde-se, terrenos que pertenciam à família Espírito Santo. A maioria destes cidadãos são Africanos e Nepaleses. Os primeiros, trabalhavam na sua maioria na Construção Civil. Os segundos, na agricultura.