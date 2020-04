Uma menina de 9 anos sofreu esta quarta-feira ferimentos graves numa colisão entre dois carros ocorrida na A2, à passagem por Alcácer do Sal, no sentido Sul-Norte da autoestrada.Segundo apurou o, a criança foi transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.O acidente ocorreu pelas 11h40 e o socorro foi prestado por 21 operacionais, apoiados por 10 viaturas, dos bombeiros, INEM e GNR. A circulação na A2 esteve cortada, no sentido Sul-Norte, entre a saída para o IP8 e Alcácer do Sal.