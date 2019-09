Rui Pinto é o criador do site 'Football Leaks'

O pirata informático Rui Pinto foi esta quinta-feira condenado por 147 crimes e, segundo a acusação do Ministério Público (MP), é o criador do site 'Football Leaks', cujo conteúdo foi alimentado com recurso a documentos obtidos através de intromissão não autorizada em sistemas informáticos de várias entidades, entre elas o Sporting Clube de Portugal, a FPF, a sociedade de advogados PLMJ e a PGR."Em setembro de 2015, o arguido criou um sítio na internet denominado "Football Leaks" cujo conteúdo foi sendo alimentado com recurso a documentos obtidos através da já referida intromissão não autorizada em sistemas informáticos de diversas entidades nacionais e internacionais", pode ler-se no comunicado.Rui Pinto conseguiu aceder a documentos sujeitos a segredo de justiça, segredo profissional de advogado e segredo comercial, bem como dados pessoais de terceiros.O hacker acedeu igualmente a computadores de responsáveis da Doyen Sports tendo depois assumido identidade fictícia entrando em contacto com o representante legal do fundo para lhe tentar extorquir uma quantia entre 500 mil e um milhão de euros.No seguimento desta extorsão, Rui Pinto contactou Aníbal Pinto, ex-advogado do hacker, para que este colaborasse nos contactos com a Doyen, tendo este apoiado o plano e "encetado diligências no sentido da obtenção de um acordo, o qual acabou por não acontecer".O MP recolheu indícios de que Rui Pinto acedeu ainda a caixas de correio objeto de acusação, sistemas informáticos e caixas de correio de muitas outras entidades públicas e privadas.Rui Pinto encontra-se em prisão preventiva, medida de coação que o Ministério Público decidiu manter. Aníbal Pinto encontra-se sujeito a termo de identidade e residência.