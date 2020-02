Motorista da Câmara de Espinho morre ao cair de telhado em Gaia

Carlos Alberto Pereira, de 51 anos, estava a arranjar o telhado de uma moradia de familiares, no largo de Bodo, em Serzedo, Vila Nova de Gaia, este sábado à tarde, quando caiu de uma altura de cinco metros e embateu com a cabeça no chão de cimento.A mulher tinha ido levar um dos filhos a uma atividade dos escuteiros e deparou-se com o marido já inconsciente.INEM e Bombeiros da Aguda efetuaram manobras de reanimação durante cerca de 30 minutos, sem sucesso. O óbito foi atestado no local.A vítima, motorista da vereação da Câmara de Espinho, iniciava quatro dias de férias de Carnaval.