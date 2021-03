Mulher que matou ex-companheira à facada no Porto fica em prisão preventiva

Ana Miranda, de 31 anos, ficou esta segunda-feira em prisão preventiva por ter esfaqueado até à morte Catarina Gonçalves, de 25 anos, com quem tinha casado há sete anos.A homicida não aceitou a separação e durante os últimos oito meses perseguiu a vítima, tanto em casa como no trabalho. Matou a antiga companheira à facada, no sábado, junto à zona do Amial, no Porto.Segundo familiares, Catarina, natural de Vila Nova de Gaia,, no Porto, há cerca de dois meses, para fugir à companheira.Catarina foi esfaqueada no peito e no pescoço com uma faca de cozinha. Ana Miranda deixou depois a companheira a agonizar, saiu do local e entregou-se na esquadra do Bom Pastor.