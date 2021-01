Um navio cargueiro de 93 metros, com bandeira do Chile, ficou esta sexta-feira encalhado, após uma avaria, a cerca de dois quilómetros do porto de Aveiro.A embarcação fundeou, mas a forte corrente levou-a para uma zona mais baixa.Foi rebocado para o Porto de Aveiro, onde vai ser feita inspeção para verificar condições de navegabilidade.O alerta foi dado cerca das 07h30.